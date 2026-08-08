При пожаре на ул. Урицкого эвакуировали 4 человека

Происшествия

При пожаре на ул. Урицкого эвакуировали 4 человека
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В Пензе вечером в пятницу, 7 августа, на улице Урицкого случился пожар в двух частных домах.

Вызов спасателям поступил в 20:22. Общая площадь возгорания составила 250 кв. метров. Для тушения пламени привлекли 33 человека и 7 единиц техники.

Огонь уничтожил кровлю и по одной квартире в двух домах, а также гараж. Эвакуированы 4 человека, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог.

5 августа при пожаре в квартире в Каменке пострадал 46-летний мужчина. Предварительно установлено, что причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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