Прокуратура организовала проверку по факту смерти на Олимпийской аллее

В Пензе прокуратура организовала проверку по факту смерти мужчины на Олимпийской аллее.

О трагедии в Сети сообщили очевидцы. Мужчине стало плохо, он присел на скамейку, а затем упал. Прохожие пытались оказать ему помощь и вызвали медиков.

По словам пензенцев, скорая не смогла приехать на место в краткие сроки из-за закрытого шлагбаума у «Дизель-Арены». Его подняли слишком поздно - человек скончался до прибытия профессиональной помощи.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению должностными лицами требований законодательства об охране здоровья граждан, в том числе своевременности оказания скорой медицинской помощи, а также в части обеспечения доступности территорий общего пользования», - сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.