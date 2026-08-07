Прокуратура организовала проверку по факту смерти на Олимпийской аллее

Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту смерти на Олимпийской аллее
Печать
Max

В Пензе прокуратура организовала проверку по факту смерти мужчины на Олимпийской аллее.

О трагедии в Сети сообщили очевидцы. Мужчине стало плохо, он присел на скамейку, а затем упал. Прохожие пытались оказать ему помощь и вызвали медиков.

По словам пензенцев, скорая не смогла приехать на место в краткие сроки из-за закрытого шлагбаума у «Дизель-Арены». Его подняли слишком поздно - человек скончался до прибытия профессиональной помощи.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению должностными лицами требований законодательства об охране здоровья граждан, в том числе своевременности оказания скорой медицинской помощи, а также в части обеспечения доступности территорий общего пользования», - сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
аллея смерть прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!