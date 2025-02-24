Жители микрорайона Арбеково остались без отопления

24.02.2025 | 08:49

Утром в понедельник, 24 февраля, жители Арбекова в Пензе пожаловались на холодные батареи. Ресурса нет на ряде улиц, а также в некоторых детсадах и школах.

Сообщения об отключении отопления появились в чате Октябрьского района в Telegram. Горожане перечислили улицы, оставшиеся без ресурса: Собинова, Бородина, Ладожская, Кронштадтская, Минская, Одесская, Лядова, а также проспект Строителей.

Холодные батареи и в Арбековской Заставе. Некоторые пензенцы написали, что отключение произошло уже ночью.

«Аварийка «05» отвечает, что был гидроудар и отопления нет по всему Арбекову. В пятницу то же самое было на Западной», - написал местный житель.

ЧП прокомментировал глава Октябрьского района Артем Садовов.

«В настоящее время проводится проверка системы, в ближайшее время поступит официальная информация от ресурсоснабжающей организации», - сообщил он.

21 февраля случилось ЧП в котельной на Западной Поляне - прорвало трубопровод. Авария могла произойти из-за кратковременного отключения электричества. Тепла в домах не было сутки. После подачи ресурса обнаружились скрытые утечки, в ряде многоэтажек оказалась завоздушена система, поэтому в квартирах некоторых горожан батареи так и не нагрелись.