ПВО отбила ракетную угрозу для Пензенской области

Происшествия

ПВО отбила ракетную угрозу для Пензенской области
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Утром в субботу, 8 августа, Минобороны России отбило ракетную угрозу Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

По его словам, все цели были поражены, не достигнув территории региона.

«Благодарю военнослужащих ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство и прилагающих все усилия для нашей защиты. От их четкой профессиональной работы зависят жизнь и спокойствие мирных граждан», - написал Мельниченко.

Ракетную опасность в Пензенской области объявили в 3:43. Сирены звучали более 1 часа. В 5:03 дан отбой.

С начала месяца это уже второе объявление ракетной опасности в регионе.

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