Момент смертельного ДТП под Сосновоборском попал на видео

Происшествия

Момент смертельного ДТП под Сосновоборском попал на видео
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Момент ДТП с участием автомобиля «Лада-Гранта» и велосипедиста под Сосновоборском попал на видео. Ролик опубликовали в Сети вечером в четверг, 6 августа.

Авария произошла в 20:08 5-го числа на 21-м километре дороги Махалино - Сосновоборск. Велосипедист (мужчина 1949 года рождения) медленно пересекал перекресток, когда 18-летний водитель «Гранты» на скорости сбил его.

«Дедушка ехал от мечети, а молодой человек - по Кооперативной. В итоге встретились», - рассказал очевидец.

Пожилого велосипедиста госпитализировали с травмами. Он скончался в больнице.

По факту ДТП проводят проверку.

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