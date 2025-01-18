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Происшествия

Предварительной причиной пожара в Мокшане назван поджог

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В ночь на пятницу, 17 января, в рабочем поселке Мокшан случился пожар, вероятной причиной которого может быть злой умысел.

Сигнал о возгорании на улице 1-я Разведка поступил в 23:02 16-го числа. На тушение огня прибыли 6 пожарных на 3 спецавтомобилях.

В пристрое к дому сгорел диван и обгорела стена на площади 3 кв. м.

«Предварительно, причиной пожара стал поджог», - сообщили в региональном главном управлении МЧС.

В Пензенской области не раз раскрывались случаи поджогов. Так, в феврале прошлого года 27-летний житель отомстил обидчику своей девушки, предав огню его ВАЗ-2111.

В марте 57-летний житель Пачелмского района устроил пожар в доме сожительницы, надеясь таким образом отучить ее от тяги к спиртному.

В июне нетрезвый житель Пензы пришел в банк с 5-литровой канистрой бензина, облил помещение с банкоматами и поджег. Через несколько дней 58-летний житель поселка Дубки Нижнеломовского района заперся в доме и устроил пожар, когда к нему пришли полицейские.

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