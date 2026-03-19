В ДТП в Бессоновском районе пострадала 30-летняя женщина

В среду, 18 марта, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Пострадала молодая женщина.

По предварительным данным, в 9:30 на 14-м километре автодороги Пенза - Лунино - граница области, в селе Грабово, столкнулись «Нива» и «Газон-3010».

Первым автомобилем управлял 30-летний мужчина, вторым - 33-летний.

Спасатели, получившие сигнал о ДТП по системе 112, устранили вторичные поражающие факторы. 30-летнюю пассажирку «Нивы», получившую травмы, увезла скорая помощь.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.