В Лунинском районе из-за аварии жители 2 сел остались без воды

В двух селах Лунинского района почти 70 человек остались без водоснабжения. Причиной стала авария на артезианской скважине.

От коммунальных благ оказались отрезаны жители улиц Ленина и Чкалова в Новой Кутле и улиц Максима Горького, Советской и Гагарина в Старой Кутле.

«Без водоснабжения осталось 36 домовладений с населением 69 человек, из них 15 детей, пенсионеров - 40 человек», - уточнили в районной администрации.

Проведенная проверка выявила обрыв несущего троса, отрыв трубы от насоса скважины и выход из строя ствола башни. Оборудование упало в скважину на глубину 245 м.

Администрация пыталась восстановить снабжение, но безуспешно - из-за отсутствия необходимых материальных и технических ресурсов.

На территории пострадавших сел с 9:00 19 марта ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Для сельчан организовали подвоз технической и питьевой воды.

За нарушение режима водоснабжения директора МКП «Лунинское ЖКХ» оштрафовали на 10 000 рублей. Кроме того, ему и главе администрации Лунинского сельсовета внесены представления.

Ситуацию взяла на контроль областная прокуратура.