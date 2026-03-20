На улице Минской глыба льда повредила Volkswagen Passat

Глыба льда, слетевшая с дома на улице Минской, пробила стекло и помяла крышу припаркованного рядом автомобиля Volkswagen Passat.

Фотографии с последствиями ЧП выложили в Сеть.

«А могла произойти и трагедия, если бы там оказались люди», - отметил очевидец.

2 марта на улице Свердлова снег, сошедший с крыши дома № 30, пробил лобовое стекло Hyundai. Фото и видео с последствиями также появились в Сети.

Горожане в комментариях отметили, что водителю повезло: его не было в машине.

1-го числа в Заводском районе снег повредил автомобиль на улице Циолковского. ЧП случилось около 22:00, момент попал на видео.