В Спасском районе столкнулись 4 грузовика

Происшествия

Печать
Max

В областной ГАИ сообщили подробности ДТП с участием нескольких машин, которое случилось в четверг, 19 марта, в Спасском районе.

По предварительным данным, в 8:45 на 499-м километре трассы М-5 (недалеко от села Зубово) столкнулись 4 грузовика: DАF ХF95 (с 55-летним водителем), Foton (с 44-летним), «Газон Next» (с 48-летним мужчиной за рулем) и КамАЗ (с 64-летним).

По сообщениям очевидцев, авария произошла на мосту. От кабины грузовика «Газон Next» «почти ничего не осталось», она превратилась в груду металла.

Травмы получили водители Foton и «Газон Next». Первого медики госпитализировали, второму оказали помощь на месте, затем отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель гаи
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!