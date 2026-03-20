В Спасском районе столкнулись 4 грузовика

В областной ГАИ сообщили подробности ДТП с участием нескольких машин, которое случилось в четверг, 19 марта, в Спасском районе.

По предварительным данным, в 8:45 на 499-м километре трассы М-5 (недалеко от села Зубово) столкнулись 4 грузовика: DАF ХF95 (с 55-летним водителем), Foton (с 44-летним), «Газон Next» (с 48-летним мужчиной за рулем) и КамАЗ (с 64-летним).

По сообщениям очевидцев, авария произошла на мосту. От кабины грузовика «Газон Next» «почти ничего не осталось», она превратилась в груду металла.

Травмы получили водители Foton и «Газон Next». Первого медики госпитализировали, второму оказали помощь на месте, затем отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.