На выезде из Пензы опрокинулась маршрутка с пассажирами

Днем в четверг, 19 марта, в Пензе случилось ДТП с участием маршрутки. О нем рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 13:30 на 278-м километре трассы Тамбов - Пенза (на выезде из города со стороны Кривозерья, в районе бывшего поста ГАИ) столкнулись САМС и «Газель Next».

За рулем грузовика находился 39-летний мужчина, микроавтобусом управлял 65-летний шофер.

После удара маршрутка опрокинулась набок.

75-летнюю пассажирку микроавтобуса доставили в больницу с травмами. 45-летней женщине, ехавшей в той же машине, оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГАИ.

27 ноября примерно здесь же в ДТП попали автобус № 134, грузовик Scania и автомобиль «ВИС». В аварии пострадали 6 человек.