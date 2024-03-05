Сельчанин поджег дом, чтобы заставить любимую бросить пить

57-летний житель Пачелмского района пошел на преступление, чтобы заставить свою 39-летнюю гражданскую жену отказаться от спиртного.
В доме сельчанки произошел пожар. Она заподозрила, что в возгорании виновен ее сожитель, и обратилась в полицию.
Сельчанин не стал отпираться. Он рассказал, что его любимая женщина стала злоупотреблять алкоголем. Он не раз упрекал ее в пьянстве, но не убедил в необходимости трезвого образа жизни.
Тогда мужчина решился на крайнюю меру. Дождавшись, когда в доме никого не будет, он поджег его.
Через некоторое время сожители помирились. Тем не менее мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В 2023 году житель Шемышейки, чтобы отучить мать своего ребенка от пристрастия к спиртному, избил ее, пригрозил смертью и приковал собачьей цепью к столбу во дворе. На суде женщина рассказала, что после такого «воспитания» помирилась с гражданским мужем и бросила пить.
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