Сельчанин поджег дом, чтобы заставить любимую бросить пить

05.03.2024 | 08:24

57-летний житель Пачелмского района пошел на преступление, чтобы заставить свою 39-летнюю гражданскую жену отказаться от спиртного.

В доме сельчанки произошел пожар. Она заподозрила, что в возгорании виновен ее сожитель, и обратилась в полицию.

Сельчанин не стал отпираться. Он рассказал, что его любимая женщина стала злоупотреблять алкоголем. Он не раз упрекал ее в пьянстве, но не убедил в необходимости трезвого образа жизни.

Тогда мужчина решился на крайнюю меру. Дождавшись, когда в доме никого не будет, он поджег его.

Через некоторое время сожители помирились. Тем не менее мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В 2023 году житель Шемышейки, чтобы отучить мать своего ребенка от пристрастия к спиртному, избил ее, пригрозил смертью и приковал собачьей цепью к столбу во дворе. На суде женщина рассказала, что после такого «воспитания» помирилась с гражданским мужем и бросила пить.