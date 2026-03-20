В Пензе из дома в Арбекове эвакуировали 4 человек

В доме на улице Ладожской в Пензе после короткого замыкания электропроводки на кухне случился пожар. Сигнал о ЧП поступил пожарным 19 марта в 12:00.
В однокомнатной квартире общей площадью 30 кв. м выгорело 2 кв. м.
На место выезжали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Эвакуировано 4 человека, сообщили в ГУ МЧС.
Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрогазового оборудования.
В ночь на 17 марта из-за проблем с проводкой сгорели частный дом и надворная постройка на улице Пионерской в Бессоновке. Погиб 74-летний мужчина.