В Пензе из дома в Арбекове эвакуировали 4 человек

В доме на улице Ладожской в Пензе после короткого замыкания электропроводки на кухне случился пожар. Сигнал о ЧП поступил пожарным 19 марта в 12:00.

В однокомнатной квартире общей площадью 30 кв. м выгорело 2 кв. м.

На место выезжали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Эвакуировано 4 человека, сообщили в ГУ МЧС.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрогазового оборудования.

В ночь на 17 марта из-за проблем с проводкой сгорели частный дом и надворная постройка на улице Пионерской в Бессоновке. Погиб 74-летний мужчина.

пожар мчс эвакуация
 
 
 
 
 

