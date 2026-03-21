В Средней Елюзани при пожаре пострадал мужчина

В пятницу, 20 марта, в селе Средняя Елюзань Городищенского района случился пожар, при котором пострадал человек.

В 16:55 спасателям сообщили, что в частном доме произошло возгорание. На тушение пламени привлекли 4 человека и 2 единицы техники.

«Сгорели предметы мебели на площади 1 кв. м в доме общей площадью 70 кв. м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пострадал 52-летний мужчина.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

19 марта в Пензе загорелась однокомнатная квартира в доме на улице Ладожской. Спасатели эвакуировали 4 человек. Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрогазового оборудования.

