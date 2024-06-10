В Нижнеломовском районе мужчина поджег дом с полицейским внутри

10.06.2024 | 10:26

58-летний житель поселка Дубки Нижнеломовского района поджег собственный дом после того, как к нему пришли полицейские.

Это случилось вечером 4 июня на улице Молодежной. Вначале мужчина заставил нервничать свою соседку.

«Слышу, входная дверь хлопнула. Выглядываю из кухни - идет сосед наш и в руках держит топор. Я позвонила в полицию», - рассказала местная жительница Мария.

Приехавший участковый уговорил агрессора бросить топор, а когда начал брать объяснения у заявительницы, сосед ушел к себе домой и заперся. Вместе с родным братом мужчины полицейский последовал за ним, но тот не открывал. За дверью они услышали звуки утечки газа и расплескивающегося бензина.

«Я сразу же об этом доложил своему начальнику, что мне необходима помощь, одному мне справиться тяжело с этим», - сообщил участковый уполномоченный МО МВД России «Нижнеломовский» Никита Сазыкин.

На место прибыла поддержка, но и тогда запершийся сельчанин не пожелал выходить.

«Мы пытались наладить с ним контакт, поговорить, чтобы он вышел из дома, но не получалось. Далее к нему подошел его брат», - пояснил старший участковый уполномоченный МО МВД России «Нижнеломовский» Максим Сивушкин.

Только после этого агрессор открыл дверь, попросив у родственника закурить. Полицейский смог забежать внутрь, однако мужчина успел совершить поджег.

Взрывной волной Максима Сивушкина выбросило на улицу.

«Когда я встал, у меня горела голова, я ее отряхнул, обернулся, вышел брат нарушителя, на нем горела одежда. Я подбежал, скомандовал ему лечь на землю, чтобы было легче потушить. Я не обращал внимания, что на мне тоже одежда горит. Я пытался помочь, потушили», - отметил полицейский.

Пострадал и сам поджигатель. С него тоже пришлось сбивать пламя. Вместе с братом мужчину увезли в больницу.