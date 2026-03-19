В Кузнецке женщина на Renault Megane сбила мальчика

В Кузнецке женщина на Renault Megane сбила мальчика
Max

Утром в среду, 18 марта, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.

По предварительным данным, в 7:35 на улице Калинина 48-летняя женщина на автомобиле Renault Megane сбила мальчика 2013 года рождения.

Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В тот же день в Пензе на улице Ладожской 65-летний водитель Opel Astra сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места аварии, однако вскоре его нашли и привлекли к ответственности.

