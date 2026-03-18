Установлена личность водителя, сбившего ребенка на Ладожской

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, сбившего утром 18 марта 12-летнего мальчика на Ладожской.

ДТП случилось в 7:30 напротив дома № 31. Подросток получил травмы, его отвезли в больницу, госпитализация не потребовалась.

Водитель Opel Astra скрылся с места аварии. Как выяснили в ГАИ, им оказался 65-летний житель Пензы.

Автоинспекторы составили протоколы по факту нарушения правил дорожного движения (обязанность уступить дорогу пешеходу) и по административной статье (оставление места ДТП его участником).

Также 18 марта случилось серьезное ДТП на границе Пензенского и Каменского районов. В 9:46 недалеко от поворота на станцию Студенец столкнулись Lexus и Hyundai Solaris. Водитель первой иномарки и пассажирка второй получили травмы и были госпитализированы.