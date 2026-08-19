На М-5 спасатели достали мужчину из Chevrolet, зажатого между фурами

Днем во вторник, 18 августа, на въезде в село Чемодановка со стороны Пензы (улица Генералова) случилось ДТП, где пострадал человек.

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, в 15:15 на 649-м километре трассы М-5 столкнулись DAF с полуприцепом Krone, Scania с полуприцепом Schmitz и Chevrolet Tracker.

Первым большегрузом управлял 38-летний водитель, вторым - 50-летний.

Кроссовер вел 60-летний мужчина. Фуры смяли машину, спасателям потребовался гидравлический инструмент, чтобы извлечь зажатого в салоне человека.

Водитель Chevrolet получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.