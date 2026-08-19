В провал на пересечении Ставского и Захарова попали несколько машин

С начала недели в провал на пересечении улиц Ставского и Захарова в Пензе попали уже несколько машин.

В понедельник, 17 августа, ушел под землю Renault.

19 августа его опыт повторил другой автомобиль.

По словам местных жителей, это проблемный участок, где после сильных дождей люк «уплывает» на несколько метров. С учетом того, что перекресток стал еще более оживленным из-за очереди на расположенную неподалеку заправку, здесь требуется серьезный ремонт, а не заплатка.

Яме на дороге не первый день, но пока не все пензенские водители в курсе проблемы. Люди продолжают активно пользоваться этим маршрутом, и в ловушку попадают все новые автомобили.