В Пензе подростки в темноте проникли на территорию зоопарка

Вечером во вторник, 18 августа, в зоопарке в Пензе случилось ЧП: на территорию проникли двое подростков. Их запечатлели камеры.

Как сообщили в администрации зоопарка, юные пензенцы залезли со стороны строящегося ЖК «Академия» и сумели пройти достаточно далеко - до центральной части. Подростков спугнула служба охраны, заметившая по камерам движение. Увидев сотрудников, нарушители развернулись и скрылись, покинув зоопарк тем же путем, каким проникли.

Администрация учреждения обнародовала кадры с камер и обратилась к родителям, чьи дети решились на такую шалость.

«Мы намеренно публикуем эти кадры не для того, чтобы устроить «охоту на ведьм», а с одной единственной целью: безопасность ваших детей. Мы обращаемся к родителям этих ребят. Если вы узнали в кадрах своих сыновей, пожалуйста, не откладывайте разговор в долгий ящик и свяжитесь с администрацией зоопарка. Мы готовы к диалогу», - отметили в администрации.

Видеозапись передали в полицию для того, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

«Зоопарк - это место, которое мы любим за возможность увидеть дикую природу. Но не забывайте: здесь живут хищники. Для нас это музей живой природы, а для животного - это его дом. Любое вмешательство извне, особенно ночью, когда звери чувствуют себя более уязвимо и агрессивно, - это колоссальный стресс для питомцев и смертельная опасность для человека.

Ограждения и вольеры спроектированы для защитной функции, но они не являются непреодолимой стеной для решительно настроенного человека. То, что кажется безобидным «залезем, посмотрим», может обернуться трагедией за долю секунды. В темноте легко оступиться, спровоцировать зверя или попасть в зону, куда вход строжайше запрещен», - объяснили в администрации зоопарка.

К пензенцам обратились с просьбой поговорить с детьми и предупредить их: зоопарк не место для ночных приключений и проверки собственной храбрости.