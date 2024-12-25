Над соседним с Пензенской областью регионом вновь уничтожили БПЛА

25.12.2024 | 08:05

В ночь на среду, 25 декабря, над Тамбовской областью был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 59 украинских БПЛА: 26 - в Белгородской области, 23 - в Воронежской, по 3 - в Курской, Брянской и Тамбовской областях и 1 - над акваторией Азовского моря.

19 декабря над Тамбовской областью были уничтожены 3 украинских беспилотника самолетного типа.

13 ноября на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружили место падения 3 БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений не было.

Также в декабре стало известно, что Пензенская область находится в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3. Это дальнобойное вооружение, поставленное ВСУ для борьбы с Россией.