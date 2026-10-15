Небо над Пензенской областью закрыли для полетов

Утром в четверг, 15 октября, в 7:39, в Пензенской области ввели план «Ковер», сообщили в пресс-службе Росавиации.

Действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в регионе с 3:44 объявлен режим «Беспилотная опасность», мобильный интернет ограничен.

В ночь на 14-е число в небе над Пензенской областью сбили беспилотник. БПЛА уничтожили и 11 октября.

В регионе действует запрет на съемку и распространение кадров полета беспилотников, их уничтожения и места падения.

UPD: в 9:12 беспилотную опасность и план «Ковер» отменили.