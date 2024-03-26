В Пензе в ручье Стремянном погиб пожилой рыбак

Во вторник, 26 марта, в Пензе из ручья в Октябрьском районе достали тело 82-летнего мужчины. Накануне утром пенсионер отправился на рыбалку, но домой не вернулся. Родственники начали розыск горожанина.
Мужчину нашли в ручье Стремянном (недавно был переименован в Безымянный. - Прим. ред.). О несчастном случае сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Спасатели напомнили, что выходящие на лед рыбаки сейчас рискуют жизнью.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
По факту случившегося начали проверку.
В региональном ГУ МЧС России пензенцев попросили не выходить на неокрепший ледяной покров водоемов и не проверять его прочность ударом ноги. О несчастных случаях на воде, свидетелями которых стали жители региона, нужно сообщать по номеру 101 или 112.
Фото 2 - СУ СК РФ по области.
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