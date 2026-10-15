В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей

Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей
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В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 26 августа на проспекте Строителей.

По предварительным данным, в 12:30 напротив дома № 168а неизвестный водитель сбил 77-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-47 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре также ищут свидетелей ДТП на улицах Подольской (14 октября сбили 39-летнюю женщину), Лазо (26 августа пострадала 16-летняя девушка) и Новоселов (8 августа под колеса попал 23-летний юноша).

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