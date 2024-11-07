В Пензенской области 26 человек погибли из-за электроприборов

07.11.2024 | 20:05

В Пензенской области выросло количество пожаров, причиной которых стала неисправность электроприборов и проводки, сообщили в региональном ГУ МЧС России в четверг, 7 ноября.

С начала года в регионе насчитывается уже 396 возгораний такого рода.

«В них погибли 26 человек, в том числе 2 детей», - уточнили в МЧС.

14 января смертельный пожар случился в Чемодановке - из-за строительного фена. Погибли 73-летняя женщина, 7-летний ребенок и 18-летний юноша. Матери детей удалось спасти девочку 2020 года рождения, та пострадала.

В ночь на 25 июля в рабочем поселке Земетчино пожар унес жизнь 7-летней девочки. Она находилась дома одна. В качестве предварительной версии причиной трагедии назвали эксплуатацию неисправного электрооборудования.