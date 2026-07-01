В Пензе ищут велосипедиста, врезавшегося в «Москвич-3»

Происшествия

В Пензе ищут велосипедиста, врезавшегося в «Москвич-3»
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В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Экспериментальной (Гидрострой) 10 июня.

Предварительно установлено, что в 10:25 напротив дома № 7 неустановленный велосипедист врезался в стоявший автомобиль «Москвич-3».

После произошедшего он скрылся с места.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Кроме того, разыскиваются свидетели наезда неустановленного автомобилиста на 86-летнюю женщину на улице Плеханова 3 июня.

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