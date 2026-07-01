На двух сердобчан напали змеи во время сбора земляники

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина сообщили о двух пострадавших от укусов змей.

«Оба случая практически идентичны. И там, и там - лесная полянка с земляникой. Правая рука привычно тянется за спелой ягодкой. И вдруг острая боль, пронзающая конечность. А на коже становятся видны два характерных прокола. Это след от укуса гадюки», - говорится в посте на странице медучреждения во «ВКонтакте».

Жертвами стали 71-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Сердобчанину оказали помощь в приемном покое, а затем отпустили домой. У женщины диагностировали отравление ядом. Медики направили ее в отделение токсикологии клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе.

Врачи посоветовали жителям региона быть внимательными, если приходится наклоняться к кусту или протягивать руку в густую траву. Перед тем как это сделать, нужно использовать палку - потревоженная ею змея уползет, а не нападет.

Также важно выбирать правильную одежду и обувь: плотные свободные брюки и высокие резиновые сапоги.