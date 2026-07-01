В Кузнецке на проезжей части вспыхнула маршрутка

Происшествия

В Кузнецке на проезжей части вспыхнула маршрутка
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В среду, 1 июля, на улице Белинского в Кузнецке случилось ЧП с участием общественного транспорта: во время движения вспыхнула маршрутка № 11.

Это произошло прямо на проезжей части в районе остановки напротив вокзала.

Очевидцы, проезжавшие мимо, запечатлели объятый пламенем микроавтобус на камеру. На кадрах видно, что по округе распространился едкий черный дым.

В МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 14:43.

«Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Горение автомобиля ликвидировано силами 6 человек личного состава и 1 единицы техники», - пояснили в ведомстве.

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