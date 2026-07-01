В Кузнецке на проезжей части вспыхнула маршрутка

В среду, 1 июля, на улице Белинского в Кузнецке случилось ЧП с участием общественного транспорта: во время движения вспыхнула маршрутка № 11.
Это произошло прямо на проезжей части в районе остановки напротив вокзала.
Очевидцы, проезжавшие мимо, запечатлели объятый пламенем микроавтобус на камеру. На кадрах видно, что по округе распространился едкий черный дым.
В МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 14:43.
«Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Горение автомобиля ликвидировано силами 6 человек личного состава и 1 единицы техники», - пояснили в ведомстве.