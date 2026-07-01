В ДТП с 4 автомобилями в Нижней Елюзани пострадали 3 человека

В ГАИ прокомментировали серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 4 машин, случившееся в Городищенском районе утром во вторник, 30 июня.

По предварительным данным, в 7:20 на 714-м километре трассы М-5 (село Нижняя Елюзань) столкнулись:

- Hyundai Tucson под управлением 43-летнего мужчины;

- MAN с полуприцепом, за рулем которого находился 51-летний шофер;

- КамАЗ с 40-летним водителем;

- Volvo с полуприцепом под управлением 43-летнего шофера.

Водитель легкового автомобиля и две его пассажирки, 41-летняя женщина и девочка 2019 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.