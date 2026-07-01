В страшной аварии с 5 машинами в Белинском районе погиб мужчина

Происшествия

В страшной аварии с 5 машинами в Белинском районе погиб мужчина
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В среду, 1 июля, в Белинском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием 5 машин.

В страшной аварии с 5 машинами в Белинском районе погиб мужчина

По предварительным данным, в 16:10 на 133-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись:

- «Газель» под управлением 50-летнего шофера;

- «Газон» с 47-летним водителем;

- «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 37-летний мужчина;

- Mitsubishi Outlander с 59-летним водителем;

- Volvo с полуприцепом под управлением 59-летнего шофера.

В страшной аварии с 5 машинами в Белинском районе погиб мужчина

В результате происшествия водитель «Газели» скончался на месте. 52-летняя пассажирка Mitsubishi госпитализирована с травмами.

В страшной аварии с 5 машинами в Белинском районе погиб мужчина

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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