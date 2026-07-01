Стало известно об атаке Пензы беспилотниками

БПЛА атаковали Пензу, рассказал утром в среду, 1 июля, губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Один беспилотник сбили в небе над областным центром.

«Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», - написал губернатор.

Он обратился к пензенцам с просьбой не трогать обломки БПЛА и другие подозрительные предметы, а также не снимать полет беспилотников и места их падения.

При обнаружении опасных вещей необходимо позвонить по номеру 112.

В Пензенской области в 7:03 объявлена воздушная опасность. Жителям следует спрятаться в укрытиях, работа общественного транспорта приостановлена до отбоя.

UPD: в 9:44 стало известно об отбое воздушной опасности, отмене плана «Ковер» и режима «Беспилотная опасность».