В Пензе взрывной волной выбило стекла в 2 многоквартирных домах

В результате атаки дронов в Пензе взрывной волной были выбиты стекла в 2 многоквартирных домах. Об этом в среду, 1 июля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он поручил главе города Олегу Денисову в кратчайшие сроки восстановить остекление.

«Сейчас крайне важно со всей серьезностью относиться к мерам, которые принимаются для защиты людей от воздушной угрозы. Несоблюдение правил безопасности может стоить жизни и здоровья вам и вашим детям, родителям, друзьям, близким», - предупредил население глава региона.

Ранее сообщалось, что в Пензе после атаки БПЛА ввели режим повышенной готовности. В администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На нем определили порядок оказания помощи пензенцам, чье жилье требует восстановления.

«Если в вашей квартире произошло повреждение, об этом необходимо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 63-10-05. Телефон многоканальный, круглосуточный. В целях фиксации обращений все разговоры записываются», - уточнил Олег Денисов.