На проспекте Строителей легковая машина влетела под КамАЗ

В Пензе на проспекте Строителей в ночь на четверг, 2 июля, случилось ДТП с участием легковой и грузовой машин.

Авария произошла рядом с остановкой «ТЦ «Коллаж» в полосе по направлению в Арбеково. Водитель легкового автомобиля врезался в КамАЗ, оказавшийся поперек проезжей части.

Пострадали ли в ДТП люди, пока неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Похожая авария произошла 1 июля в Белинском районе на 133-м километре трассы Тамбов - Пенза.

50-летний водитель «Газели» влетел в прицеп автомобиля «Газон». От удара кабину смяло. Мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.