Атака БПЛА на Пензу 1 июля: общая сводка событий

Утром в среду, 1 июля, Пенза подверглась атаке БПЛА. Режим «Беспилотная опасность» ввели в регионе в 3:51, работу мобильного интернета ограничили.

Через 40 минут в области объявили план «Ковер» - аэропорт прекратил выпуск и прием воздушных судов.

В 6:09 губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях сообщил, что в небе над Пензенской областью сбили БПЛА. Обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.

Через час в Пензе зазвучали сирены, затем была объявлена воздушная опасность. Граждан попросили спрятаться в укрытиях, общественный транспорт прекратил работу.

В 8:19 стало известно, что областной центр атакован БПЛА. Один беспилотник сбили в небе над городом.

Губернатор выехал на объект, где работали службы экстренного реагирования. Пострадавших в ЧП, по предварительным данным, не зафиксировано.

В 9:44 был дан отбой воздушной опасности. Также отменили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер».