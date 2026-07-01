В Пензе во время атаки БПЛА пострадали 2 человека

Происшествия

В Пензе во время атаки БПЛА пострадали 2 человека
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Утром в среду, 1 июля, в Пензе БПЛА атаковали 2 предприятия. Есть пострадавшие, рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Глава региона побывал на атакованных объектах и руководил работами по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим.

«К сожалению, на одном из предприятий ранены 2 человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован», - сообщил Мельниченко.

Сейчас пензенец находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам губернатора, семьям пострадавших окажут поддержку и материальную помощь.

О том, что областной центр атакован БПЛА, стало известно в 8:19. Один беспилотник сбили в небе над городом.

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