В Пензе во время атаки БПЛА пострадали 2 человека

Утром в среду, 1 июля, в Пензе БПЛА атаковали 2 предприятия. Есть пострадавшие, рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Глава региона побывал на атакованных объектах и руководил работами по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим.

«К сожалению, на одном из предприятий ранены 2 человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован», - сообщил Мельниченко.

Сейчас пензенец находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам губернатора, семьям пострадавших окажут поддержку и материальную помощь.

О том, что областной центр атакован БПЛА, стало известно в 8:19. Один беспилотник сбили в небе над городом.