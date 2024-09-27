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Происшествия

На ул. Тернопольской при падении с высоты погиб мужчина

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В пятницу, 27 сентября, в Пензе погиб человек при падении из окна. На этот раз трагедия случилась на улице Тернопольской, 18.

Очевидец прислал в редакцию фотографии с места ЧП. На них видно накрытое тело, лежащее около угла дома напротив бывшего Арбековского рынка.

Человек выпал из окна 9-го этажа в районе 11:00.

По данным портала PenzaInform.ru, погибший - взрослый мужчина.

20 сентября на улице Светлой в селе Засечном Пензенского района из окна на 15-м этаже дома № 11 выпала 39-летняя женщина. Она скончалась на месте. 18 сентября аналогичное ЧП случилось на улице Ладожской в Пензе, погиб 40-летний мужчина.

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