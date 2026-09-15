В Пензе разыскивают свидетелей ДТП с велосипедистом

Происшествия

В Пензе разыскивают свидетелей ДТП с велосипедистом
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В Пензе Госавтоинспекция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия на улице Мира.

Авария случилась 25 августа в 20:20 напротив дома № 71.

Велосипедист, личность которого пока не установлена, сбил женщину 1971 года рождения. Она получила травмы.

Свидетелей ДТП просят позвонить в ГАИ по телефонам 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или 59-90-04. Также можно обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре ищут очевидцев ДТП на улице Плеханова, 34, случившегося 3 сентября.

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