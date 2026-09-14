Три женщины пострадали в аварии под Сердобском

Происшествия

Три женщины пострадали в аварии под Сердобском
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Днем в воскресенье, 13 сентября, в Сердобском районе случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек.

По предварительным данным, в 14:10 на 3-м километре дороги Сердобск - Кирово столкнулись 2 автомобиля: «Шевроле-Нива» и «Лада-Гранта».

Три женщины пострадали в аварии под Сердобском

За рулем первого находилась 34-летняя женщина, второго - 52-летняя. Обе они получили травмы.

Старшей из автолюбительниц потребовалась госпитализация. Младшую вместе с ее 45-летней пассажиркой после оказания помощи отпустили.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в областной ГАИ.

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