В Пензенской области снова сбили беспилотник

В ночь на воскресенье, 11 октября, силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы сбили беспилотник в небе над одним из районов области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

«Пострадавших и разрушений нет», - написал он.

Мельниченко попросил пензенцев сохранять спокойствие и быть бдительными. О замеченных в воздухе БПЛА или найденных обломках следует сообщать по номеру 112.

Режим «Беспилотная опасность» в регионе начал действовать в 21:58 10-го числа. Одновременно ввели план «Ковер» - небо над Пензенской областью закрыли для полетов.

В 4:07 все ограничения отменили.

В ночь на 10 октября в Пензенской области также сбили беспилотник, в ночь на 8-е - БПЛА самолетного типа. 7-го числа силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы уничтожили 3 БПЛА: 1 - на границе Пензы, 2 - на территории района области