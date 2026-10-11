В Золотаревке сгорели жилой дом и надворные постройки

Вечером в воскресенье, 10 октября, пожар в Золотаревке уничтожил частный жилой дом и надворные постройки.

Сообщение о ЧП на улице Проезжей поступило в 20:55. На ликвидацию огня привлекалось 5 единиц техники и 12 человек личного состава.

Сгорели частный деревянный дом площадью 50 кв. м и деревянные надворные постройки площадью 40 кв. м, уточнили в областном ГУ МЧС.

Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

8-го числа на улице Лядова в Пензе загорелась 3-комнатная квартира, где на тот момент были женщина и двое детей. Из дома эвакуировали 7 человек.