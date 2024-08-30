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Общество

В Колышлейском районе под поезд попал лось

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В Пензенской области за неделю в авариях погибли 3 лося. ДТП зафиксированы в Колышлейском, Белинском и Шемышейском районах.

«Один из случаев произошел на железной дороге в Колышлейском районе, где машинист поезда совершил наезд на дикое животное - лося, который пересекал железнодорожные пути», - рассказали в региональном минлесхозе.

Нанесенный охотничьему фонду ущерб оценивается в 240 тысяч рублей.

Жителей Пензенской области просят аккуратнее проезжать по дорогам рядом с лесами, соблюдать допустимую скорость.

Ранее ОАО «РЖД» пришлось заплатить 80 тысяч рублей за сбитого поездом сохатого. Авария случилась в Городищенском районе.

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