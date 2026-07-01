В Пензенской области объявлена воздушная опасность

Утром в среду, 1 июля, в Пензенской области объявили режим «Воздушная опасность».

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

При этом сигнале тем, кто находится в здании, нужно отойти от окон, не пользоваться лифтом. Находящимся на улице пензенцам следует зайти в здание, паркинг, подземный переход или укрытие.

В безопасном месте необходимо оставаться до отбоя воздушной опасности.

Ранее в регионе объявили беспилотную опасность. Утром 1-го числа силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА. Обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенный объект.

UPD: в 9:44 стало известно об отбое воздушной опасности, отмене плана «Ковер» и режима «Беспилотная опасность».