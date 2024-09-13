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Происшествия

В Пензе женщина за рулем Kia Rio сбила девочку-пешехода

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В пятницу, 13 сентября, в Пензе на перекрестке улиц Калинина и Металлистов случилось ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

По словам очевидцев, женщина на Kia Riо сбила школьницу, которая переходила с подругой дорогу по пешеходному переходу.

В Пензе женщина за рулем Kia Rio сбила девочку-пешехода

Иномарка снесла металлическое ограждение и оказалась на газоне. Подростка же от удара откинуло под колесо автобуса.

В Пензе женщина за рулем Kia Rio сбила девочку-пешехода

«Девочка жива. Ее подняли и отвели в автобус. Через некоторое время на место ЧП приехали реанимация и мать ребенка. После этого ее госпитализировали», - рассказала одна из свидетельниц.

В Госавтоинспекции рассказали подробности ЧП.

По предварительным данным, в 12:30 у дома № 96 на улице Калинина водитель автомобиля Kia Rio, 36-летняя женщина, допустила наезд на 12-летнюю девочку-пешехода

«Девочка госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео, фото «Пенза Новости»
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