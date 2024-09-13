В Пензе женщина за рулем Kia Rio сбила девочку-пешехода

В пятницу, 13 сентября, в Пензе на перекрестке улиц Калинина и Металлистов случилось ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.
По словам очевидцев, женщина на Kia Riо сбила школьницу, которая переходила с подругой дорогу по пешеходному переходу.
Иномарка снесла металлическое ограждение и оказалась на газоне. Подростка же от удара откинуло под колесо автобуса.
«Девочка жива. Ее подняли и отвели в автобус. Через некоторое время на место ЧП приехали реанимация и мать ребенка. После этого ее госпитализировали», - рассказала одна из свидетельниц.
В Госавтоинспекции рассказали подробности ЧП.
По предварительным данным, в 12:30 у дома № 96 на улице Калинина водитель автомобиля Kia Rio, 36-летняя женщина, допустила наезд на 12-летнюю девочку-пешехода
«Девочка госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.