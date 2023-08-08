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Происшествия

11-летняя девочка утонула в Суре в селе Засечном

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Во вторник, 8 августа, в реке Суре в селе Засечном утонула 11-летняя девочка. Поиск проводили водолазы.

Сигнал о вероятной гибели ребенка на воде в Пензенском пожарно-спасательном центре получили около 14:00. В 15:34 в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что девочку нашли мертвой.

Факт гибели подтвердила уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова.

«Как еще достучаться до взрослых, как обратить внимание на их полную ответственность за обеспечение жизни и здоровье ребенка. Невнимательность родителей, непонимание риска для ребенка, находящегося в водоеме, приводят к трагическим случаям», - подчеркнула она.

Это уже четвертая трагедия с несовершеннолетними в Пензенской области. Известно, что 28 июля в Бессоновском районе несчастье случилось с 16-летним подростком, 30 июля трагедия произошла в Засечном Пензенского района, погиб 17-летний юноша, в тот же день в Суре в районе улицы Чапаева в Пензе утонул 9-летний мальчик.

Несчастные случаи на воде с детьми чаще всего происходили потому, что они не умели плавать или за ними не было присмотра взрослых.

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