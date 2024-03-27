В Пензенской области число ДТП с детьми выросло на 140%

27.03.2024 | 21:09

В Пензенской области по итогам двух месяцев 2024-го отметили рост числа ДТП с участием детей. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Денис Канайкин на пресс-конференции в среду, 27 марта.

Количество аварий с участием несовершеннолетних на дорогах области увеличилось на 140% (с 10 за аналогичный период 2023-го до 24). В ДТП пострадал 31 ребенок (рост на 158%, 12).

«В настоящий момент ситуация с уровнем аварийности по-прежнему остается сложной и в лучшую сторону не меняется. На сегодняшний день в регионе уже зарегистрировано 35 таких происшествий, в которых 46 детей получили травмы», - рассказал Денис Канайкин.

По его словам, в регионе в этом году случилось 18 ДТП с участием детей-пассажиров, в них пострадали 25 несовершеннолетних. Виновниками 8 аварий признали родителей (в этих дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 12 ребят). В трех случаях сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в машине не было детских кресел или же в поездке не использовались ремни безопасности.

Так, 18 февраля на 587-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе столкнулись 3 автомобиля: «Лада-Веста», Mazda и ГАЗ. Пострадали 4 человека, в их числе девочка 2020 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ребенка перевозил дедушка без детского удерживающего устройства.

Аналогичное нарушение совершил и водитель «Лады-Калины». Он попал в ДТП на 629-м километре М-5 в Пензе, столкнувшись с автомобилем ГАЗ. Пострадал мальчик 2017 года рождения.