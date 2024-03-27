Сетевое издание|18+|Среда|27 мар 2024|22:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензенской области число ДТП с детьми выросло на 140%

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области по итогам двух месяцев 2024-го отметили рост числа ДТП с участием детей. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Денис Канайкин на пресс-конференции в среду, 27 марта.

Количество аварий с участием несовершеннолетних на дорогах области увеличилось на 140% (с 10 за аналогичный период 2023-го до 24). В ДТП пострадал 31 ребенок (рост на 158%, 12).

«В настоящий момент ситуация с уровнем аварийности по-прежнему остается сложной и в лучшую сторону не меняется. На сегодняшний день в регионе уже зарегистрировано 35 таких происшествий, в которых 46 детей получили травмы», - рассказал Денис Канайкин.

По его словам, в регионе в этом году случилось 18 ДТП с участием детей-пассажиров, в них пострадали 25 несовершеннолетних. Виновниками 8 аварий признали родителей (в этих дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 12 ребят). В трех случаях сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в машине не было детских кресел или же в поездке не использовались ремни безопасности.

Так, 18 февраля на 587-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе столкнулись 3 автомобиля: «Лада-Веста», Mazda и ГАЗ. Пострадали 4 человека, в их числе девочка 2020 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ребенка перевозил дедушка без детского удерживающего устройства.

Аналогичное нарушение совершил и водитель «Лады-Калины». Он попал в ДТП на 629-м километре М-5 в Пензе, столкнувшись с автомобилем ГАЗ. Пострадал мальчик 2017 года рождения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте