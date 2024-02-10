На улице Калинина в Пензе вспыхнула «Лада-Гранта»

10.02.2024 | 11:18

Вечером пятницы, 9 февраля, на улице Калинина в Пензе загорелась машина отечественного производства.

Видео, на котором запечатлена полыхающая машина, появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Калинина, 116. «Гранта». Время 20:50», - описал автор время и место происшествия.

Это не первый случай, когда автомобили полыхают открытым огнем.

Так, в сентябре 2023 года в Пензе на дороге в Ленинский Лесхоз загорелся КамАЗ. Огонь тушили несколько мужчин, оказавшихся поблизости. Очень кстати пришелся оказавшийся поблизости грузовик с песком: содержимое кузова использовали, чтобы потушить пламя.

9 декабря огонь уничтожил «Ладу», полыхнувшую на трассе М-5 в Мокшанском районе.

А 25 января 2024-го у дома № 28 на улице Кижеватова в Пензе загорелся Renault Logan. Пламя ликвидировали пять пожарных, прибывших на спецмашине. В ЧП никто не пострадал.