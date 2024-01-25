На улице Кижеватова в Пензе вспыхнул автомобиль Renault

25.01.2024 | 11:29

В четверг, 25 января, на улице Кижеватова у дома № 28 загорелся автомобиль. О ЧП в соцсетях рассказали горожане.

На кадрах, которые появились во «ВКонтакте», - автомобиль Renault Logan, из-под капота слева вырывается пламя.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре поступило в 10:37. Выгорел моторный отсек и оплавилась панель автомобиля», - рассказали в ведомстве.

Пламя ликвидировали пять спасателей, прибывших на спецмашине. В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.