Озвучена предварительная причина смертельного пожара в Каменке

В Каменке следователи проводят проверку по факту гибели 59-летнего мужчины при пожаре. Трагедия произошла рано утром во вторник, 16 января. Загорелся дом на улице Набережной.
Огонь уничтожил его кровлю и помещения внутри, а также крышу пристроя из пеноблока. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тело мужчины.
«При осмотре погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Следователи установили, что очаг возгорания находился в жилой комнате. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя города Каменки и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавила Татьяна Махницкая.
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