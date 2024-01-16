В Каменке при пожаре погиб 59-летний мужчина

16.01.2024 | 17:04

Во вторник, 16 января, в Каменке случился смертельный пожар. Огонь охватил срубовый дом на улице Набережной.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 4:02. На ликвидацию пламени выехали 9 человек на 3 спецмашинах.

Огонь уничтожил кровлю дома и помещения внутри, а также крышу пристроя из пеноблока. При пожаре погиб мужчина 1964 года рождения.

Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

Ранее стало известно, что с 1 по 14 января при пожарах погибло 17 человек, в том числе 1 ребенок. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

14-го числа в селе Чемодановка Бессоновского района погибли 73-летняя женщина, 7-летний ребенок и 18-летний юноша. Матери удалось спасти девочку 2020 года рождения, та пострадала. Возгорание случилось из-за оставленного включенным строительного фена.