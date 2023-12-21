В ГИБДД сообщили подробности о смертельном ДТП на ул. Измайлова

21.12.2023 | 17:05

В ГИБДД обнародовали подробности смертельной аварии на улице Измайлова в Пензе. ДТП случилось ранним утром в четверг, 21 декабря, напротив дома № 47.

О произошедшем правоохранителям сообщили очевидцы. Они рассказали, что водитель грузовика сбил пешехода и уехал.

Сотрудники ДПС установили, что наезд совершил шофер автомобиля марки FAW. Им оказался 35-летний житель Пензы, сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции Пензенской области Сергей Агеев.

Под колеса попала женщина 1964 года рождения. Она погибла на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.