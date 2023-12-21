Сетевое издание|18+|Четверг|21 дек 2023|18:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В ГИБДД сообщили подробности о смертельном ДТП на ул. Измайлова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ГИБДД обнародовали подробности смертельной аварии на улице Измайлова в Пензе. ДТП случилось ранним утром в четверг, 21 декабря, напротив дома № 47.

О произошедшем правоохранителям сообщили очевидцы. Они рассказали, что водитель грузовика сбил пешехода и уехал.

В ГИБДД сообщили подробности о смертельном ДТП на ул. Измайлова

Сотрудники ДПС установили, что наезд совершил шофер автомобиля марки FAW. Им оказался 35-летний житель Пензы, сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции Пензенской области Сергей Агеев.

В ГИБДД сообщили подробности о смертельном ДТП на ул. Измайлова

Под колеса попала женщина 1964 года рождения. Она погибла на месте.

В ГИБДД сообщили подробности о смертельном ДТП на ул. Измайлова

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте